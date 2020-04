My Hero Academia Vigilante ha svelato un clamoroso segreto su All for One

Vigilante: My Hero Academia Illegals è un manga prequel canonico dell'opera originale di Kohei Horikoshi. Sin dal suo debutto ha ricevuto molti consensi per come sia riuscito sapientemente ad intrecciare la storia di nuovi protagonisti a quella di eroi presenti nella saga principale, rivelandone curiosità e in questo caso una inquietante verità.

Knuckle Duster è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati dai fan nonchè uno dalla storia meglio delineata. Se gli altri due protagonisti Koichi e Kazuho possono ricordare Midoriya e Uraraka sotto certi punti di vista, Iwao Oguro, conosciuto per l'appunto proprio come Knucle Duster per via dei tirapugni che indossa per combattere, ricalca il lato più dark raggiunto nelle ultime saghe dal manga principale.

Il vigilante è un cittadino che aiuta la gente senza alcuna licenza da eroe per intervenire più tempestivamente per quei piccoli crimini che non farebbero accorrere prontamente i pro-heroes. Knuckle Duster è uno di questi e ogni giorni si occupa di aiutare la popolazione grazie ad una forza innata che lo contraddistingue poichè, così come Deku, non possiede alcun quirk.

Dopo aver scoperto il rapporto burrascoso con la figlia che si era data al crimine, nel capitolo 75 veniamo a conoscenza di un'altra sconcertante verità che si cela nel passato misterioso del nerboruto uomo. In passato egli era uno degli eroi più forti in circolazione, conosciuto col nome di O'Clock per via del suo quirk che gli permetteva di muoversi talmente veloce da far scorrere al rallentatore il tempo attorno a lui. Il villain per eccellenza All for One venne a sapere di questo potere e lo giudicò estremamente utile per i suoi scopi, così decise di tendergli un'imboscata per sottrarglielo. L'eroe faccia a faccia con l'incarnazione del male esitò solo per un momento, e tanto gli bastò per vedersi strappare via dal corpo il suo potere innato.

Cosa ne pensate di questo inatteso colpo di scena, siete anche voi fra i fan che chiedono a gran voce un adattamento animato di Vigilante My Hero Academia Illegals? Vi ricordiamo intanto che è ufficiale la produzione della stagione 5 di My Hero Academia.