My Hero Academia: rivelato il potere del Mecha di Re-Destro

Nel capitolo 238 di My Hero Academia Re-Destro ha fatto ricorso alla forma finale del suo Mecha, mostrando il suo potere principale. Scopriamone insieme i dettagli.

L’arco narrativo dedicato ai villain è ormai agli sgoccioli, ma prima che Midoriya e gli altri eroi possano fare il loro ritorno nella serie, i fan hanno bisogno di vedere la conclusione della battaglia tra Shigaraki e l’Armata di Liberazione di Re-Destro. Il leader ha già provato di avere abbastanza potere da essere il boss di un’organizzazione di villain, ma Shigaraki è cambiato molto nel corso del loro combattimento. Così Re-Destro ha dovuto mostrare dei nuovi “trucchetti”.

Uno di questi è il miglioramento meccanico dall’azienda Detnerat, Claustro: Burden Amplifying Steel Pressure Mechanism, che Re-Destro ha mostrato nell’ultimo capitolo della serie, si tratta praticamente di un Hulk meccanico.

Nel capitolo 238 di My Hero Academia, il potere Quirk di Re-Destro è stato messo a dura prova, dato che Shigaraki continuava a respingere qualsiasi attacco. Data la frustrazione del comandante supremo dell’Armata di Liberazione, alcuni pezzi meccanici hanno cominciato a sollevarsi da terra e ad unirsi al suo mecha. Questo ha portato, apparentemente, il suo potere al 150%, anche se Shigaraki non ne è sembrato minimante intimorito.

Considerando i ricordi che hanno temprato Shigaraki durante la battaglia, sembra inutile qualsiasi azione di Re-Destro per smuovere la sua risolutezza. Ma avendo sempre percepito l’Unione dei Villain, come inferiore all’Armata, il capo di quest’ultima non ha esitato a mostrare la sua arma finale. Sarà interessante vedere come finirà la battaglia che concluderà a sua volta l’arco narrativo dei villain, nonostante il successo causato tra i fan.