My Hero Academia: rivelato il nome del secondo possessore del One for All

Il manga di My Hero Academia è sempre più vicino al suo epilogo. La serie di Kohei Horikoshi ha finalmente svelato uno dei quesiti più comuni di quest'opera: il nome del secondo possessore del One for All. Ecco cos'è successo nel capitolo 406.

Il capitolo 406 di My Hero Academia riprende dopo l'inizio della lotta di Bakugo contro il potente All for One. Tuttavia, il villain piuttosto che lottare con tutte le sue forze contro il giovane eroe preferisce allontanarsi dirigersi verso il proprio erede, Shigaraki Tomura, per cercare di prendere il controllo del suo corpo.

Grazie a questa svista del villain, Bakugo riesce a prenderlo di sorpresa e, con una forza mai vista prima d'ora, buttarlo fuori gioco. Per questo motivo, il cattivo comincia a domandarsi come sia riuscito a fare tutto questo da solo.

In quel momento, comincia a ricordarsi del secondo possessore del One For All. Come mostra il ricordo di All for One, il "secondo" era un suo grande rivale, una persona che, anche ad oggi, odia più di chiunque altro. "Sei responsabile di tutto, Kudo!" sbotta All for One.

Dunque, adesso sappiamo che il nome del secondo possessore del One for All è Kudo. In realtà, il secondo utilizzatore del OFA è molto più importante del previsto, poiché è l'eroe che ha passato il proprio quirk al primo possessore, Yoichi. Due capitoli prima, Deku aveva utilizzato il quirk del secondo possessore del One for All, dimostrando quanto possa essere potente quest'unicità.