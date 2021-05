My Hero Academia: una recente rivelazione ha fatto luce sulle azioni di All Might

Sin dalla sua prima apparizione in My Hero Academiail design e l'atteggiamento di All Might, l'ex Pro Hero numero 1, hanno sempre mostrato una particolare attenzione nei confronti del personaggio da parte di Horikoshi, cosa che ha reso sorprendente la sua reale condizione fisica, come avvenuto anche per una rivelazione più recente.

Diversi capitoli fa infatti Bakugo aveva posto delle domande molto delicate al Pro Hero, riguardanti nello specifico le sue ricerche sull'One For All, e soprattutto sulla morte, tenuta nascosta, del quarto possessore del Quirk. In quella circostanza All Might tenne il mistero per sé, creando di conseguenza una sorta di alone potenzialmente pericoloso attorno a lui, che si è però rivelato essere più una reazione protettiva verso Bakugo, non essendo sicuro della risposta da dare.

Grazie alla pubblicazione degli ultimi capitoli, ora gli appassionati sanno che il Quarto utilizzatore del One For All è venuto a mancare prematuramente, così come gli altri possessori. Questo perché il Quirk consuma terribilmente l'organismo, e attualmente l'Hero ad essere sopravvissuto di più è lo stesso All Might, che aveva ammesso di non voler speculare su aspetti di cui non era totalmente sicuro. Nonostante il Pro Hero sia apparso forse troppo misterioso in quel momento, è sempre più evidente quanto tenga a Izuku, erede di un potere così pericoloso.

