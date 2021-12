My Hero Academia, l'ultima grande rivelazione pone alcune scene sotto una nuova luce

Quando si tratta di colpi di scena, ultimamente My Hero Academia eccelle nello scioccare i fan. Dal ritorno di All For One alla vera natura di One For All, questa serie di supereroi sta dando il meglio di sé da questo punto di vista.

Ora, una nuova bomba sta sconvolgendo il fandom di My Hero Academia grazie alla rivelazione dell'identità di un certo traditore, e i fan più attenti stanno riguardando i vecchi archi narrativi per cogliere qualche segnale o per porsi in una prospettiva più consapevole.

Una scena in particolare è sotto gli occhi di tutti ed è necessario tornare indietro di diversi anni. Il momento è arrivato durante l'arco narrativo del Summer Training Camp che si è concluso con il rapimento di Bakugo. Il campo ha finito per essere invaso dai villain grazie ad una soffiata del traditore. E in quanto tale, tutti hanno un occhio di riserva verso Aoyama in questa fase.

In fin dei conti, lo studente è stato rivelato come il traditore di My Hero Academia, e i fan stanno giustamente impazzendo dietro a questa rivelazione. Nell'ultimo capitolo abbiamo visto come Aoyama è stato coinvolto con All For One, a causa dei suoi genitori.

Il ragazzo ha ricevuto il quirk dal noto villain dopo essere nato senza di esso, ma ciò ha presentato un prezzo. All For One ha ordinato ad Aoyama di spiare la UA High School per evitare che i suoi genitori venissero uccisi, così il nostro eroe non ha avuto altra scelta che obbedire.

Ora, se si va a vedere questo precedente arco narrativo, Aoyama ha avuto un incontro ravvicinato con i villain. Dabi ha quasi scoperto il ragazzo che si nascondeva dietro un cespuglio con altri al seguito.

Aoyama non è però stato in grado di affrontare il villain a testa alta, il che è sembrata una scelta intelligente in quel momento. Ma se il ragazzo ha davvero fatto una soffiata al gruppo dei villain perché si è nascosto?

Ad essere onesti, Aoyama probabilmente ha reagito come doveva. In quanto traditore contro la sua volontà, l'eroe aveva tutto il diritto di temere i villain, e sapeva in prima persona quanto spaventoso potesse essere All For One. I suoi lacchè non sarebbero stati diversi, e Dabi molto probabilmente non aveva idea che Aoyama fosse un informatore, né Aoyama probabilmente conosceva Dabi.

All For One tiene le sue fonti nascoste, quindi Dabi avrebbe potuto ridurre Aoyama in cenere se ne avesse avuto la possibilità. E per tutto il tempo, Aoyama ha dovuto continuare a fingere di non aver condotto la banda di Shigaraki proprio dai suoi amici.

Cosa ne pensate di questa breve scena a posteriori? Pensate che Aoyama fosse davvero spaventato? Oppure le cose tra Dabi e lo studente sono andate diversamente? Pensate che My Hero Academia troverà un modo per redimere Aoyama?

Vi ricordiamo che potete leggere i capitoli di My hero Academia su Manga Plus. Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.