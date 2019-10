My Hero Academia: riviviamo una delle migliori animazioni del terzo episodio

Lo scorso episodio di My Hero Academia si è contraddistinto per un comparto tecnico davvero di livello, sia per quanto riguarda il tratto che la fluidità delle animazioni. Una scena in particolare ci ha colpito in questo senso, e l'animatore della stessa si è espresso su Twitter in merito alla sua realizzazione.

L'artista, sotto il nome utente di Ken Arto, ha condiviso un post della scena in questione ricevendo dal pubblico moltissimi apprezzamenti. Queste le sue parole:

"Sono uno degli animatori dell'episodio 66 della quarta stagione di My Hero Academia. Questa è la scena che ho realizzato. Continuate a seguire l'anime!"

La scena mostra la prova alla quale Nighteye sottopone Deku. L'aspirante eroe, per riuscire a entrare nell'agenzia dell'eroe professionista, deve strappare il timbro dalla presa di Nighteye per poi applicarlo sul documento di partecipazione. A questo punto, Deku attiva il One for All e con uno scatto velocissimo si precipita contro l'ex assistente di All Might.

L'animatore ha gestito benissimo la composizione del personaggio, che mantiene un tratto pulito anche nei momenti più frenetici, riproducendo al meglio le inquadrature del manga di Horikoshi. Se avete visto l'episodio, saprete che Deku non riuscirà a portare a termine la sfida, ma verrà preso lo stesso da Nighteye per aver mostrato caparbietà e soprattutto grande rispetto della figura di All Might.

A voi com'è sembrata la qualità generale dell'episodio? Diteci la vostra!

Abbiamo approfondito il terzo episodio della quarta stagione di My Hero Academia in uno speciale. Horikoshi ha omaggiato l'anime di My Hero Academia con un ennesimo, splendido sketch dei suoi.