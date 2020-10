My Hero Academia: riviviamo i momenti migliori dell'anime con un video spettacolare

Dopo l'annuncio della quinta stagione di My Hero Academia , prevista per la primavera del 2021, in occasione di una convention invernale organizzata in Giappone, è stato pubblicato un video che riassume tutti i migliori momenti visti finora nel corso delle quattro stagioni pubblicate dallo Studio Bones.

L'opera di Kohei Horikoshi, e la sua fedele trasposizione animata a cura di Studio Bones, sono caratterizzate da una quantità incredibile di scene commoventi, che si alternano a intermezzi cominci e a scontri a dir poco epici, un insieme di elementi che ha garantito un seguito impressionante, facendo diventare la serie una delle più seguite e apprezzate degli ultimi anni.

Nonostante non sia stato rivelato molto riguardo la quinta stagione, dalle immagini mostrate dal trailer di lancio, sappiamo che la Classe 1-A dovrà misurarsi con la Classe 1-B, in un allenamento congiunto per vedere il livello effettivo che hanno raggiunto. Sia per partecipare alla convention, ma soprattutto per presentare la serie nel suo complesso e riassumerla in qualche modo, è stato realizzato il meraviglioso trailer di quasi 5 minuti che trovate in cima alla notizia.

Dalla scoperta di essere senza poteri, all'incontro con l'iconico All Might, passando per l'acquisizione dell'One For All, fino al combattimento contro Overhaul nelle battute finali della quarta stagione, il video in questione ci fa ripercorrere la crescita di Izuku Midoriya, la sua sofferenza e determinazione che lo hanno reso il fantastico Hero che è diventato.

Ricordiamo che il poster della quinta stagione ha mostrato i nuovi costumi dei giovani eroi, e vi lasciamo ad un perfetto cosplay di Toga in versione liceale.