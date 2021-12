My Hero Academia, rivoluzione in vista: i ragazzi della 1-A adotteranno nuovi costumi?

Il mini arco narrativo del traditore del Liceo Yuei sembra essere giunto alle battute finali. Nelle ultime vignette di My Hero Academia capitolo 338, infatti, Izuku Midoriya e Tenya Iida voltano pagina. I due si rendono conto che i loro costumi da Heroes sono completamente distrutti e per questo si recano da una vecchia conoscenza.

La quasi totalità del più recente appuntamento con l’opera di Kohei Horikoshi è incentrata sulla discussione con Aoyama. Quando però l’infiltrato dello U.A. Highschool viene portato via da Tsukauchi per essere sottoposto a un interrogatorio, gli aspiranti eroi possono fare ritorno al dormitorio. È lì che Midoriya e Iida si rendono conto di non poter tornare in battaglia. In seguito ai recenti avvenimenti, i loro costumi da Heroes sono ridotti a brandelli e necessitano dunque di una rielaborazione da parte della sezione tecnica. Questa, è l’occasione perfetta per migliorare il loro outfit e per effettuare un upgrade.

Il nuovo costume da Hero del capoclasse Iida potrebbe venire dotato di nuovi scarichi, più grandi e potenti, così che Ingenium possa essere ancora più veloce e rapido. Con questo nuovo boost, la sua accelerazione raggiungerebbe livelli mai toccati nemmeno da suo fratello maggiore, il vero Hero Ingenium, e i suoi colpi diverrebbero molto più letali.

Per quanto riguarda Deku, potrebbe decidere di rivoluzionare il suo costume, abbandonando il classico verdone per adottare dei colori più sgargianti, simili a quelli di All Might e Star and Stripe. Deku, specialmente nel suo ultimo periodo oscuro, veniva quasi scambiato per un Villain, ma facendo ciò potrebbe ereditare lo spirito del Simbolo della Pace. Oltre a ciò, potrebbe adottare dei nuovi Support Item in grado di facilitargli l’utilizzo dei numerosi Quirk di cui ora dispone.

A supervisionare i nuovi costumi da Hero di Midoriya e Iida sarà un personaggio rimasto nell’ombra da troppo tempo. Parliamo di Mei Hatsume, la geniale studentessa del Dipartimento di Supporto che fece il suo debutto nel corso della Saga del Festival dello Sport. Oggi come allora, la sua entrata in scena è stata letteralmente esplosiva.

Vi lasciamo allo sketch natalizio di My Hero Academia e a spoiler e immagini su My Hero Academia 339.