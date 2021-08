My Hero Academia: Rody Soul apparirà anche nel manga principale? Le parole di Horikoshi

Il terzo film supereroistico legato al franchise di Kohei Horikoshi è stato un successo. My Hero Academia: World Heroes Mission ha avuto già un milione di spettatori, tra cui lo stesso mangaka, che si è detto molto soddisfatto del lungometraggio. Ma in uno sketch preparato negli scorsi giorni, ha rivelato di avere anche qualche altra intenzione.

Come di consueto, Kohei Horikoshi è parecchio attivo su Twitter, dove pubblica spesso immagini e sketch in bianco e nero per celebrare l'anime, i film o l'uscita dei volumi del manga. Non poteva di certo esimersi dal commentare il film, ringraziando regista e tutti gli staffer coinvolti. In particolare è stato colpito da Rody Soul, un personaggio a cui ha dedicato anche lo sketch in basso.

È da sottolineare come Horikoshi abbia addirittura detto di volerlo vedere apparire nel manga principale. Succederà davvero? In realtà è un'ipotesi di difficile realizzazione. My Hero Academia sta volgendo verso la fine e, nonostante manchi ancora qualche anno, ci sono già delle trame e sottotrame che occupano molto spazio, personaggi nuovi che devono apparire e altri che torneranno, limitando di molto lo spazio a disposizione.

Tuttavia è possibile che Rody Soul appaia in qualche spin-off di My Hero Academia. Non Vigilantes, ambientato molti anni prima della storia principale, bensì Team-Up Mission, che ha già dedicato spazio a Melissa, apparsa nel primo film. Chissà se Horikoshi sarà accontentato oppure riuscirà a infilare il personaggio in qualche scena dei prossimi volumi.