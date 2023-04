My Hero Academia: che ruolo avrà la teoria della Singolarità dei Quirk nell'Atto Finale?

Il manga di My Hero Academia è a un passo dall'epilogo, come più volte ribadito dall'autore di Kohei Horikoshi. Ma quale ruolo potrà svolgere la teoria della Singolarità dei Quirk nell'Atto Finale di My Hero Academia?

La teoria della Singolarità dei Quirk di My Hero Academia è sostanzialmente una scoperta scientifica che prende in considerazione il fatto che ogni nuova generazione di eroi eredita dei Quirk migliori della precedente. Un esempio di ciò è Shoto Todoroki, il quale manipola il fuoco di suo padre e il ghiaccio di sua madre per controbilanciare il calore delle fiamme.

La teoria della Singolarità dei Quirk è alla base di My Hero Academia: World Heroes Mission, il terzo film della serie in cui la Humarize intende distruggere la società degli eroi attraverso un gas tossico che amplifica questi poteri sempre più performanti.

Nell'Atto Finale di My Hero Academia la teoria della Singolarità dei Quirk potrebbe svolgere un ruolo di primaria importanza. In questa parte conclusiva del manga, tutti i personaggi hanno dimostrato di aver raggiunto e tratto il massimo dai loro Quirk e ciò potrebbe portare a disastrose conseguenze. La vittoria su All For One e Tomura Shigaraki, che attraverso gli esperimenti del Dottor Garaki e l'Unicità di Eri stanno giocando con lo sviluppo incontrollato de Quirk, culminerà con la fine del "superuomo" nella società di My Hero Academia?