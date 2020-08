My Hero Academia: il ruolo di un eroe negli spoiler completi del capitolo 282

Episodio dopo episodio, Kohei Horikoshi ha posto le basi per rafforzare l'ideologia e il potere del villain più pericoloso di My Hero Academia. Shigaraki sembra inarrestabile e gli eroi sono pronti a mettere in gioco sé stessi e la propria vita per fermare la terribile minaccia dell'erede di All For One.

Dopo gli eventi sconvolgenti dello scorso numero, che sembrano aver decretato la fine di un eroe, il capitolo 282 si apre con Deku che tiene bloccato Shigaraki con il suo Black Whip. Nonostante la resistenza, Tomura tenta comunque di lanciare il proiettile ad Aizawa ma viene interrotto dal Wyoming Smash al 100% di Midoriya. Il leader dei villain addenta così il braccio di Deku che convince il protagonista a mettere in gioco sé stesso, anche a costo di ridurre a brandelli il proprio corpo, e utilizzare il One For All al 100%.

Shigaraki, riesce comunque a fare in modo di conficcare un proiettile sulla gamba sinistra di Aizawa che inizia immediatamente ad annullare il suo quirk. Easer Head, dopo un breve flashback in cui ricorda il tempo passato con Eri, trancia di netto il suo arto per impedire la diffusione del proiettile. Tomura aveva previsto la mossa e riesce a liberarsi della presa di Deku per fiondarsi a tutta velocità contro il maestro della U.A.

Solo l'arrivo improvviso di Todoroki scongiura il peggio attraverso un potente attacco di ghiaccio, mentre Midoriya sfrutta l'apertura del compagno per colpire l'avversario con un potente pugno. L'allievo di All Might è riuscito ad attutire i danni del massimo potere del quirk attraverso il Black Whip che, come una sorta di frusta, sorregge il suo braccio. Dopodiché, dopo aver allontanato il villain, mette in salvo Aizawa e Rock Lock. Shigaraki, esasperato dai loro assi nella manica, li avverte che ora hanno terminato tutte le carte in loro favore.

La scena si sposta in città, dove Iida, Ochako e Tsuyu discutono se dare o meno una mano quando un allarme li avverte dell'arrivo imminente di Gigantomachia.