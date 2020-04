My Hero Academia: il ruolo fondamentale di Aizawa nell'attuale arco narrativo

La compagine degli eroi che ha preso d'assalto il laboratorio del Dr.Garaki è composta da diversi elementi di spicco, Endeavor su tutti per la sue straordinarie capacità fisiche. Tuttavia, la sola forza bruta non basta per completare la missione, e in questo senso il contributo di Aizawa è stato fondamentale nell'ultima uscita di My Hero Academia.

Nel capitolo 269, il professore della U.A. si assume la rischiosa responsabilità di annullare le abilità del Nomu che ha ridotto in fin di vita Miruko, così da permettere a Present Mic di avanzare e finalmente di raggiungere la postazione di Shigaraki.

Present Mic non si perde in chiacchiere e utilizza il suo Quirk per distruggere una volta per tutte la capsula del villain, e subito dopo - per vendicare il suo vecchio amico Shirakumo - colpisce il dottore con un potentissimo destro.

Tutto ciò senza l'aiuto di Aizawa sarebbe stato impensabile. Miruko ha tentato di fronteggiare le creature artificiali attingendo a tutte le sue abilità marziali, ma sfortunatamente la loro capacità rigenerativa ha portato l'eroina allo sfinimento.

Fortunatamente Endeavor è accorso in suo aiuto, cauterizzando le sue ferite e salvandola da una fine inevitabile. E' proprio grazie ad Aizawa, l'agente strategico nell'esercito degli eroi, che quest'ultimi riescono ad esaltare le proprie capacità, con la consapevolezza che dietro di loro c'è qualcuno in grado di ostacolare i nemici annullandone i poteri.

l'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ucciderà Miruko nei prossimi capitoli? Nel frattempo, il ritorno di All For One in My Hero Academia potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.