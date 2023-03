My Hero Academia: che ruolo giocherà All Might nel finale dell'opera?

Il manga di My Hero Academia sta arrivando agli sgoccioli, con l'ultima, grande battaglia ormai in fase di svolgimento. Prima che l'opera di Kohei Horikoshi finisca, però, il fandom si chiede se il Simbolo della Pace All Might tornerà in scena per risolvere una volta per tutte la sua faida con All For One.

In My Hero Academia 381 Tokoyami ha inflitto un colpo potenzialmente fatale nei confronti di All For One. La community, tuttavia, ritiene che difficilmente il Re del Male si lascerà sconfiggere dallo studente dello Yuei, e tantomeno da quelli della Shiketsu o da un moribondo Hawks. E allora chi riuscirà a opporsi alla sua oscurità? In rete impazza una teoria affascinante che implica il ritorno di All Might.

Secondo l'utenza, proprio come All For One è tornato alla sua giovinezza e Mirio Togata in possesso del suo Quirk, anche All Might tornerà in possesso dei suoi poteri grazie al Riavvolgimento della piccola Eri.

Se ciò dovesse realmente accadere, All Might tornerebbe all'apice della sua forza per un ultimo, epico combattimento contro All For One. Il ritorno del Simbolo della Pace impedirebbe al suo arci nemico di impossessarsi del corpo di Tomura Shigaraki. Deku ha già superato All Might, ma in questo senseo l'apporto del suo maestro gli consentirebbe di scontrarsi in libertà. Tuttavia, c'è anche da considerare l'ipotesi della morte di All Might, proprio come predisse Sir Nighteye.