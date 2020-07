My Hero Academia: quale sarà il ruolo di All Might nei prossimi capitoli?

Il confronto tra All Might e All For One è stato, senza alcun dubbio, uno dei momenti più alti di My Hero Academia. I due hanno dato vita a un serrato scambio di colpi, che ha visto infine la vittoria del Simbolo della Pace.

La sconfitta della sua nemesi lo ha costretto al ritiro dalla scena supereroistica, avendo impiegato fino all'ultima goccia del One For All. Nonostante questo sia stato un evento fortemente significativo, l'autore - durante il corso del manga - ha spesso accennato a una precedente battaglia, in cui sia All Might che All For One erano al loro apice della forza.

Uno scontro che probabilmente non avremo mai il piacere di scoprire, considerando che il focus narrativo dell'opera si è ormai spostato dalla parte del suo erede, Shigaraki Tomura. Piuttosto, sarà interessante capire come si evolverà il ruolo di All Might nei prossimi capitoli.

La sua presenza all'interno del manga è ormai sempre più sporadica, e nelle sue attuali condizioni è difficile che assuma nuovamente un ruolo da protagonista. Sebbene All For One abbia perso nella sua ultima apparizione, il piano che ha architettato è stato estremamente lungimirante, ed è proprio grazie alla sua macchinazione che ora i villain si trovano in una posizione di netto vantaggio.

All For One aveva previsto con largo anticipo che il suo dominio si sarebbe concluso, rivolgendo le proprie mire a un erede che potesse portare avanti il suo regno del male.

Come vedete il ruolo di All Might nei prossimi capitoli? Diteci la vostra qui sotto.

Funimation ha annunciato delle sneakers targate My Hero Academia, modellate sullo stile di Deku e All Might. L'edizione home video della quarta stagione di My Hero Academia conterrà uno speciale su Kaminari e Jiro.