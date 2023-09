My Hero Academia: il sacrificio di quei due Heroes è essenziale per la nuova generazione?

L'uscita del capitolo 400 di My Hero Academia potrebbe portare a un'uscita di scena esplosiva. Pur senza Quirk, All Might è tornato in scena per mettere un'ultima volta i bastoni tra le ruote di All For One, che dopo aver sconfitto Hawks e i suoi altri avversari si era messo sulle tracce di Shigaraki e Deku. La morte di Yagi sembra essere vicina.

Come predisse Sir Nighteye, All Might è destinato a morire per mano di un villain sconosciuto. Quel nemico si è rivelato essere All For One, irriconoscibile a causa del riavvolgimento subito dal suo corpo. All Might non è però l'unico eroe a star combattendo per il futuro della nuova generazione.

Da non molto My Hero Academia ha festeggiato un triste anniversario, quello della scomparsa di Katsuki Bakugo. Kacchan è stato eliminato da Tomura Shigaraki, ma la sua sembra essere solo una morte apparente. Sebbene questa situazione sia lontana dai riflettori da oltre un anno, Edgeshot sta prestando le sue cure d'emergenza al giovane eroe esplosivo.

In My Hero Academia 364 Edgeshot decide infatti di tentare il tutto per tutto sfruttando il suo Quirk: Foldabody. L'Heroes No. 4 della classifica si trova all'interno del corpo di Bakugo per cercare di rianimarlo ripristinando i suoi sistemi vitali, ma questa mossa potrebbe costare la sua stessa vita.

Seppur al momento non ancora certo, il sacrificio di All Might e di Edgeshot è essenziale per dare vita alla nuova generazione di Heroes. La loro morte sancirebbe il defintivo passaggio di consegne a Deku e Bakugo, nelle cui mani ricadrebbero le sorti di questa guerra e il futuro della società degli eroi.