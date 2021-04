My Hero Academia: quante e quali saghe coprirà la quinta stagione dell'anime?

La quinta stagione animata di My Hero Academia è da poco cominciata, dopo un episodio riassuntivo che ha immerso nuovamente gli spettatori nell'eroico mondo creato da Horikoshi, con l'arco narrativo dell'allenamento congiunto tra le due sezioni del primo anno dello Yuei. Ma fin dove ci accompagnerà l'anime?

Questa domanda ha accompagnato i fan sin dall'annuncio della quinta stagione e ora trova finalmente una risposta ufficiale. Stando alle immagini promozionali dell'imminente commercializzazione del set Blu-Ray / DVD di My Hero Academia 5, che potete osservare nel Tweet in calce all'articolo, l'anime coprirà ben tre archi narrativi del manga. Oltre al Joint Training Arc, la quinta stagione adatterà anche la saga "My Villain Academia" e l'Endeavor Agency Arc.

Dunque, quando lo scontro tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei giungerà al termine, l'attenzione si sposterà sull'Unione dei Villain, che sotto la guida di Tomura Shigaraki è assetata di potere.

Con l'Endeavor Agency Arc, poi, ci si sposterà nuovamente sul fronte degli eroi. Nel corso di questa saga Midoriya, Bakugo e Shoto verranno invitati nell'agenzia di Endeavor per migliorare ulteriormente l'affinità con i propri Quirk.

Stando ad alcuni commenti emersi in rete, l'anime starebbe correndo un po' troppo: tre archi narrativi, di cui il secondo di essi di vitale importanza, racchiusi in soli venticinque episodi. Voi cosa ne pensate? Un angelo oscuro è arrivato in My Hero Academia 5x05, scopriamo di chi si tratta.