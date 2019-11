My Hero Academia: disponibile l'esclusivo Funko Pop di All Might in versione Silver Age

Con l'uscita della quarta stagione di My Hero Academia, molti personaggi dell'anime hanno ricevuto dei nuovi collezionabili, compreso All Might, il quale ha beneficiato di un Funko Pop che lo rappresenta nel suo costume della "Silver Age".

Il collezionabile è in vendita presso lo store online Barnes and Noble, al modico prezzo di 14 dollari e 99. Nel momento in cui vi scriviamo il pezzo non è disponibile all'acquisto visto l'esaurimento fulmineo delle scorte, quindi se intendete accaparrarvi questa figure - che vi ricordiamo essere un'esclusiva di Barnes and Noble - restate connessi sulla pagina in attesa di un rifornimento.

Per quanto concerne l'aspetto estetico della figure, sembra godere dell'ottima cura ai dettagli a cui ci ha sempre abituato la compagnia, e rappresenta il Simbolo della Pace con il suo iconico vestito rosso della Silver Age, mentre - come al solito - mette in mostra il suo sorriso smagliante.

La suit in questione è una citazione da parte dell'autore, Kohei Horikoshi, alla Silver Age che ha riguardato i comics americani nel periodo compreso tra il 1956 e il 1970. Un'epoca non molto felice, visto che la popolarità e la circolazione di comics a tema supereroistico subirono un forte declino, a causa dell'approvazione della Comics Code Authority nel 1954.

Un organo di censura - assunto come modello dall'industria dei comics - che moderava i contenuti presenti nelle storie limitando enormemente la libertà d'espressione degli artisti.

La legge fu costituita in seguito ad una correlazione tra questo tipo di storie e la delinquenza giovanile, una tesi perpetrata con convinzione dallo psichiatra Frederic Wertham nel suo libro "La Seduzione degli Innocenti".

Fortunatamente negli anni a venire questo tipo di preconcetti ebbero sempre meno influenza, restituendo agli autori la possibilità di esprimersi e di far sognare gli appassionati.

