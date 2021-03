My Hero Academia: salvando il suo rivale Deku otterrà l'All For One?

Gli ultimi capitoli di My Hero Academia hanno portato i lettori a scoprire i segreti del One For All, oltre che le vere intenzioni di All For One, il quale intende appropriarsi del potere che una volta fu di suo fratello. Ma se invece Kohei Horikoshi decidesse di rimescolare le carte in tavola?

Durante il violentissimo combattimento avvenuto durante il War Arc, il One For All di Deku e l'All For One di Tomura Shigaraki hanno iniziato a reagire l'un con l'altro, formando una profonda connessione tra i due ragazzi. Ormai è chiaro che i due Quirk siano strettamente legati e che All For One, tornato a piede libero dopo la fuga dal Tartaro, intende appropriarsi del potere ora in possesso di Midoriya per portare la società a sottomettersi ai suoi piedi. Ma se invece fosse Izuku a rubare in qualche modo l'All For One?

Relegato nei meandri della sua mente, Deku si ritrova a tenere un'interessante conversazione con i precedenti proprietari del One For All. Prima di tornare cosciente, Nana Shimura chiede al ragazzo se sia realmente pronto a uccidere suo nipote Shigaraki. Midoriya, però, durante la loro connessione ha sentito i veri sentimenti del rivale: Tomura è solo un ragazzo in lacrime ricoperto da un pesante velo d'odio. Per questo, Izuku è intenzionato a rompere questo guscio esterno, salvando il leader dei villain dai giochi mentali di All For One.

Secondo Deku, lo scopo del One For All non è quello di distruggere, ma bensì quello di salvare e questo comprende anche l'All For One. Per completare quest'obiettivo, in qualche modo Deku potrebbe ritrovarsi ad assorbire il potere di Shigaraki, liberandolo finalmente dall'oscurità che lo pervade. Ciò, porterebbe Deku a entrare in possesso dei due Quirk più potenti, mettendo finalmente fine all'eterna guerra tra One For All e All For One.

Cosa ne pensate di questa eventualità? Nel frattempo, ecco come il One For All potrebbe essere rubato in My Hero Academia. Dopo ben tre anni, l'autore di My Hero Academia ha raggiunto il punto che aveva anticipato.