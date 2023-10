My Hero Academia: salvare QUEL personaggio da morte certa è stato un errore?

Per quanto ogni appassionato non fosse ancora pronto a dire addio a quell'amato eroe, Kohei Horikoshi stava per intraprendere la scelta più coraggiosa tra tutte. Eppure, anche in questo caso il mangaka ha scelto la via della non violenza salvando la vita di quel protagonista principale di My Hero Academia. Non sarà stato un errore?

Avuta la meglio in combattimento, All For One aveva trascinato con sé Toshinori Yagi fino alla Fortezza Volante dello Yuei, dove il suo obiettivo Tomura Shigaraki affronta Izuku Midoriya. Quello avrebbe dovuto essere il teatro della morte di All Might, proprio davanti agli occhi del suo erede, nonché davanti alla regia internazionale. Proprio quando l'ultimo respiro stava per essere esalato, un vero e proprio miracolo ha tratto in salvo l'ex Simbolo della Pace. A proposito, sapete per quanti anni All Might è stato Simbolo della Pace di My Hero Academia?

Il ritorno di Katsuki Bakugo salva la vita di All Might in My Hero Academia 404, ma siamo sicuri che quello shock emotivo non fosse necessario per spingere l'Atto Finale del manga? Kohei Horikoshi potrebbe aver mancato una grossa opportunità.

All Might è uno dei personaggi preferiti dal fandom, anche se non più protagonista centrale come all'inizio della storia. La sua semplice presenza era un sostegno non solo per Deku e gli altri ragazzi della Yuei, ma per tutto il mondo in cui My Hero Academia è ambientato. Ma proprio come il suo ritiro è servito per inaugurare una nuova era, la sua morte avrebbe significato il definitivo passaggio di consegne alla prossima generazione.

La morte di All Might avrebbe aperto le porte a un conflitto interpersonale per Deku e Bakugo, una situazione molto più emotiva e di grande impatto. Gli scontri sarebbero stati molto più significativi, colmi di rabbia e disperazione, e Deku non solo avrebbe manifestato il suo potere al 100%, ma forse avrebbe persino potuto uccidere folgorato da questo avvenimento. Eppure, il sensei Horikoshi ha scelto la via della non violenza, confermando il fatto che l'autore in questo finale del manga non voglia uccidere nessuno dei suoi protagonisti.