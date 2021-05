My Hero Academia: sapevate che il costume di Mineta non è davvero un pannolino?

In My Hero Academia viene sottolineata più volte l'importanza dei costumi da eroe. Il protagonista Izuku Midoriya ha lavorato molto sul suo e negli ultimi capitoli del manga ne abbiamo visto una versione davvero incredibile, ma molti suoi compagni di classe hanno optato per soluzioni più semplici, e tra questi c'è anche il "piccolo" Minoru Mineta.

Il costume da eroe di Mineta ha sempre creato molta confusione, e uno dei punti meno chiari è indubbiamente la parte inferiore. Tanti fan, infatti, continuano a confondere il design dei Pantaloni d'Uva con quello di una sorta di pannolino, sia a causa delle dimensioni sproporzionate, sia a causa della statura e dell'atteggiamento dell'aspirante eroe.

Gli omake del Volume 8 di My Hero Academia ci vengono però incontro, rivelandoci che in realtà i pantaloni hanno un design tanto particolare per una ragione ben precisa. Sul fronte dell'utilità, i Pantaloni d'Uva permettono a Mineta di conservare i suoi "Grape", ovvero gli oggetti appiccicosi che l'eroe è in grado di staccare dalla propria testa, per poi utilizzarli in un secondo momento o tendere trappole. Utilizzare troppo spesso il Quirk "Pop Off" può causare sanguinamento, quindi l'eroe è costretto a recuperare alcuni oggetti appiccicosi e riutilizzarli.

Il design invece non è quello di un pannolino, bensì di una ciotola d'uva. Horikoshi ama scherzare sui nomi e l'aspetto dei propri personaggi, e in questo caso Mineta dovrebbe combattere "all'interno di una ciotola", visto che i suoi capelli ricordano i grappoli dell'uva.

E voi cosa ne dite? Lo sapevate? Scrivetecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che potrete osservare Mineta in azione nell'episodio 10 di My Hero Academia 5, in uscita sabato 29 maggio su Crunchyroll.