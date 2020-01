My Hero Academia sta scalando le classifiche di vendita negli Stati Uniti

Il manga di My Hero Academia continua la sua scalata al successo anche all'estero, non solo in Giappone. Nel mese di gennaio, infatti, ben due volumi sono entrati nella classifica di vendita per le Graphic Novel redatta dal prestigioso giornale americano, Il New York Times.

Il primissimo volume del manga del maestro Horikoshi si è piazzato all'ottava posizione tra i più venduti insieme a fumetti come Watchmen e Guts (dell'autrice Raina Telgemeier, che negli Usa sta spopolando). Al decimo posto compare il volume ventidue di più recente uscita. Il risultato è sicuramente molto buono, se si pensa che i manga non andavano benissimo alcuni anni fa nelle vendite in Usa, e che adesso stanno superando anche i comics nelle classifiche di vendita. Successo che è in parte dovuto anche alla spinta delle varie piattaforme digitali e di servizi streaming come Crunchyroll e Netflix che stanno puntando forte su questi prodotti e ne stanno aumentando la visibilità nel mondo.

Nel frattempo, nel manga di My Hero Academia, siamo in un momento cruciale. Il professor Aizawa sta affrontando un vecchio amico e facendo in conti col suo passato, come abbiamo potuto apprendere nel capitolo 255. Come se ciò non bastasse, il leader dell' Unione dei Villain, Tomura Shigaraki si sta sottoponendo a strani esperimenti per acrescere la sua forza.