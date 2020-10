My Hero Academia: una scena del capitolo 286 sembra omaggiare One Punch Man

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia sta mettendo in scena la battaglia finale tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, ma questo scontro potrebbe nascondere un omaggio a un'altra grande opera: One Punch Man.

Per mettere fine al combattimento con Shigaraki, Deku sta mettendo in gioco tutto se stesso. Il sacrificio di Bakugo ha alimentato la furia di Midoriya, che ora è in grado di sfruttare un nuovo potere latente di One For All. Ma la comparsa dell'oscuro alone di energia attorno al corpo del giovane ragazzo nel capitolo 286 di My Hero Academia, sembra omaggiare una scena vista in un'altra opera.

Ad accorgersi di questa straordinaria somiglianza è stato un fan di My Hero Academia, il quale sul proprio account Twitter ha paragonato la scena citata in precedenza a una tavola di One Punch Man. Il confronto tra le due immagini evidenzia la netta somiglianza tra le due tavole; Midoriya sembra sfruttare la stessa energia di Saitama, l'eroe più potente del mondo degli anime.



L'arco "Guerra di Liberazione Paranormale" ha raggiunto il suo climax e sta per giungere alla conclusione. Il risultato della battaglia tra Deku e Shigaraki influenzerà l'andamento del manga; alla fine di My Hero Academia potrebbe mancare davvero poco. Ma in attesa di ulteriori risvolti tra Pro Heroes e Villain, Mirio Togata è ancora considerato uno dei migliori protagonisti di My Hero Academia. Scoprite perché!