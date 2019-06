My Hero Academia: questa scena di combattimento in live action vi lascerà senza parole

Qualche settimana fa vi abbiamo mostrato il primo trailer di My Hero Academia 4, la serie di successo tratta dal manga di Kohei Horikoshi. L'anime ha conquistato il cuore dei fan grazie alla grande cura con cui sono state riportate sul piccolo schermo le avventure di Midoriya, ritratte perfettamente grazie all'impeccabile lavoro svolto dai ragazzi di Studio Bones.

Durante l'attesa per la nuova stagione comunque, alcuni fan provenienti dalla West Coast americana hanno deciso di rendere omaggio all'opera, pubblicando l'incredibile video che potete osservare in cima all'articolo.

La clip, pubblicata dal canale YouTube di RivenX3i, mostra un combattimento tra un ladro e uno studente del fittizio liceo U.A. di Los Angeles.

Lo scontro è animato con una cura estrema per i dettagli, e mostra il giovane eroe (interpretato da Gui DaSilva) affrontare il malvivente (Nathan People) facendo ricorso ad un particolare Quirk che gli consente di teletrasportarsi velocemente sfruttando il lancio del suo zaino.

Gli incredibili effetti speciali e la splendida coreografia del combattimento hanno fatto diventare velocemente virale il video, che attualmente mira a raggiungere le 500.000 visite su YouTube.

Cosa ne pensate del video? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti. Se siete fan della serie inoltre non perdetevi questo meraviglioso artwork ritraente All Might nelle vesti del Capitano degli Avengers!