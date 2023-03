My Hero Academia: la scena più emozionante nelle parole del doppiatore di Bakugo

La Saga del Black Hero di My Hero Academia Stagione 6 ha portato Deku a intraprendere un cambiamento oscuro. Midoriya ha rinunciato a tutto pur di riportare il sorriso sul volto dei suoi cari e di tutta la società degli eroi, ma è infine caduto sotto questo fardello. A salvarlo sono stati Bakugo e gli altri compagni della Classe 1-A del Liceo Yuei.

Gli aspiranti eroi della U.A. Academy hanno scoperto il segreto di Deku in My Hero Academia 6x22 e grazie a una trappola tesa a Endeavor sono riusciti a individuare la posizione del loro compagno. Messa a tacere la minaccia di Dictator, uno dei sicari di All For One, Kacchan, Shoto e tutti gli altri hanno dovuto affrontare Deku per salvarlo dall'oscurità.

Solamente dopo un lungo scontro, il capoclasse Iida è riuscito ad afferrare la mano di Deku. Sono però state le emozionanti parole pronunciate da Katsuki Bakugo a convincere Midoriya dell'errore compiuto.

Questa scena strappalacrime, che aveva già suscitato intense emozioni nei lettori del manga, è finalmente stata adattata dall'anime di Studio BONES. Il doppiatore giapponese di Kacchan ha dunque commentato sul suo blog l'iconica scena delle scuse.

Nobuhiko Okamoto ha affermato che le emozioni non sono ancora finite e che i prossimi due episodi susciteranno altrettanti sentimenti negli spettatori. Stando a quanto dichiarato, l'episodio 136 di My Hero Academia è stato scioccante, ma anche la prossima puntata farà piangere i fan. infine, ha commentato la bontà della produzione, in particolare il timing perfetto della colonna sonora.