My Hero Academia: nella scena post-credit il nuovo villain fa la sua prima mossa

Il primo episodio della quarta stagione di My Hero Academiaè stato finalmente trasmesso, e nonostante si sia trattato di un episodio filler, Studio Bones ha messo in piedi una puntata di recap piuttosto gradevole. Le cose iniziano a farsi più serie nella scena post-credit, dove il nuovo villain muove i suoi primi passi.

La preview della seconda puntata, infatti, ci mostra la mossa di Overhaul, il quale si dirige nel covo della League of Villain per entrare in contatto con il suo capo: Shigaraki Tomura. Vediamo Overhaul venire scortato da Twice in un corridoio buio, presumibilmente il nascondiglio della Lega, mentre le parole di Midoriya ribadiscono che dopo il ritiro di All Might la società sta iniziando ad accusare un sentimento di irrequietezza.

Alla fine della preview i due villain sono faccia a faccia, e con tutta probabilità Overhaul ha intenzione di allearsi con Shigaraki per mettere a punto i suoi piani, al momento sconosciuti. Il personaggio ci era già stato presentato alla fine della terza stagione, e nonostante un look molto sinistro e un suo collegamento con la bambina che abbiamo osservato nei trailer della quarta stagione, sul personaggio si alza un velo di mistero.

Dopo una prima puntata dai toni scanzonati, le premesse della preview ci indicano che dal secondo episodio in poi entreremo subito nel vivo della narrazione.

Kohei Horikoshi ha festeggiato l'inizio della quarta stagione attraverso uno sketch. All'interno di questo articolo abbiamo raccolto diverse reazioni del pubblico alla visione del primo episodio della quarta stagione, a voi ha soddisfatto per essere un filler? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti.