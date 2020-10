My Hero Academia: ecco la scena più attesa della quinta stagione

My Hero Academia sta lavorando a tutta forza alla quinta stagione, e i fan sono pronti per questa nuova avventura. L'attesissima serie farà il suo ritorno sui nostri schermi a primavera, e continuerà a raccontare le intense avventure della classe 1-A.

Ovviamente questo significa che Todoroki ritornerà al centro dell'attenzione, e c'è una scena particolare che i fan non vedono l'ora di vedere nell'adattamento animato.

Se siete in pari con il manga saprete di certo qual è la scena in questione: Todoroki reagisce alla vista della cicatrice di suo padre, in un modo assolutamente non empatico. Nella vignetta, Todoroki vede il volto del padre per la prima volta dopo la sconfitta di High-End. Il ragazzo mangia i suoi noodles e ci regala uno sguardo più severo della storia, ciliegina sulla torta: commenta la cicatrice del padre con "Quella... è davvero una cicatrice disgustosa". Lasciamo, come sempre, la vignetta in fondo a questa news!

Endeavor resta di stucco ma Todoroki non sembra rallegrarsene. Dopo tutto il ragazzo ha provato sulla sua pelle cosa significa avere una cicatrice, che gli è oltretutto stata provocata dal padre. È stata la mamma di Shoto ad averlo bruciato, ma l'ha fatto dopo che Endeavor l'ha spinta ad avere una crisi psicotica. Adesso che Endeavor ha capito che cosa significa avere un segno sulla propria pelle, i fan sono in attesa di vedere come verrà punito. Non ci sarà redenzione per Endeavor senza una punizione. Shoto si merita di brillare in questo momento comico!

Se siete curiosi di sapere cosa sta succedendo nel manga, vi consigliamo di leggere My Hero Academia capitolo 287 un fallimento completo. Vi consigliamo anche di recuperare l'articolo dove parliamo di quanto manca al finale di My Hero Academia.