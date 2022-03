My Hero Academia, la sconfitta di Dabi non arriverà per mano né di Shoto né di Endeavor

Il manga di My Hero Academia è entrato nel suo arco narrativo finale, e i nostri eroi sono pronti ad abbattere All For One per sempre. Naturalmente, questo significa che Dabi è tornato in scena, e ha più cose da dimostrare alla sua famiglia che mai. Grazie a una nuova teoria, i fan potrebbero aver capito quale debolezza porterà alla caduta di Dabi.

Non si tratta né di Shoto né di Endeavor. E nemmeno un altro componente della sua famiglia. Sembra che la rovina di Dabi potrebbe risiedere in niente meno che Twice. Quindi, è da tenere d'occhio il villain dalle fiamme blu in questo inizio della sua battaglia finale contro il fratello minore.

La teoria è emersa sui social grazie all'utente ShadzMangaOnly proprio mentre My Hero Academia riunisce la famiglia Todoroki. Se seguite il manga, allora saprete che Dabi si è riunito con il suo fratellino ora che la guerra è arrivata. Al fine di ritrovarsi da solo con suo fratello maggiore, Shoto ha lavorato con i professionisti per portare Dabi in un luogo separato. E come potete vedere più sotto, Dabi si è fermato per un momento dopo aver visto un riflesso di Twice nella figura in ombra di Shoto.

Come mostra la pagina, Shoto è coperto dall'ombra proprio mentre si avvicina a Dabi, e gli occhi del cattivo si allargano a questa vista. Senza essere in grado di vedere i lineamenti di suo fratello, Shoto ha il suo costume in piena mostra, e assomiglia abbastanza a Twice da far fermare Dabi. Questo effetto ha contribuito a creare una teoria tra i fan di My Hero Academia su Dabi, che suggerisce che la sua caduta sarà legata alla morte di Twice e al senso di colpa che prova per la perdita.

Dopo tutto, Dabi è quello che ha permesso a Hawks di entrare nella Lega anche se era certo che l'eroe fosse una spia. Il professionista ha ucciso Twice perché il cattivo squilibrato era una minaccia, e Dabi sente che la sua ambizione e la sua volontà di avere Hawks come spia all'interno della Lega, ha portato alla morte di una delle pochissime persone che poteva considerare un amico.

È questa la stessa ambizione che Endeavor ha mostrato nel cercare di superare All Might, e Dabi sicuramente si tirerà indietro al pensiero di seguire suo padre. Queste emozioni contrastanti, unite a un assalto attentamente pianificato, possono solo significare guai per Dabi. Quindi, onestamente, l'unica domanda che rimane è se il figlio "rinnegato" di Endeavor possa uscire vivo da questa guerra o no.

Cosa ne pensate di quest'ultima teoria di My Hero Academia? Pensate che la morte di Twice tornerà a perseguitare i nostri eroi? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.