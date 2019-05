My Hero Academia: lo scontro tra due villain si conclude con una morte

Il capitolo 227 di My Hero Academia ci ha rivelato un nuovo personaggio riemerso dai ricordi di Shigaraki Tomura, ma le sorprese non finiscono qui, veniamo anche a conoscenza dell'esito della battaglia tra Himiko Toga e Curious.

Lo scontro tra le due villain, iniziato nel capitolo 225, è deflagrato in tutta la sua violenza nel capitolo successivo, dando vita ad un confronto sanguinario. Dopo una strenuante battaglia che ha visto Himiko Toga vincitrice grazie al ricorso del quirk di Uraraka, le sorti di Curious erano ancora rimaste ignote. In questo capitolo apprendiamo come, dopo esser stata sconfitta, la donna sia tragicamente morta, schiantata al suolo dal potente attacco di Toga.

A riferircelo è Redestro, che attraverso un discorso di compianto discute dell'importanza che ha rivestito Curious nell'organizzazione e di quanto fosse addolorato per la sua perdita, pronunciando poi queste parole: " Curious non avrebbe mai dovuto combattere in prima linea, lei era un risorsa preziosa". La voce della sua morte giunge anche al subordinato Chitose, che appresa la notizia, la diffonde al pubblico attraverso un megafono infiammando la folla, la quale poco dopo attaccherà in massa il capo della League of Villains, Shigaraki Tomura - che di tutta risposta disintegrerà gli avversari usando il suo potentissimo quirk.

Il confronto tra le due fazioni è più accesso che mai, e per ora non sembra esserci un chiaro vincitore. la banda di Shigaraki temporeggia mentre attende impaziente l'arrivo di Gigantomachia per volgere le sorti della battaglia a suo favore, spazzando via definitivamente l'armata rivoluzionaria. Intanto, abbiamo già un'anticipazione di uno scontro che avrà inizio nel capitolo 228.