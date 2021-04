My Hero Academia 5: chi vince nel primo scontro del test

Dopo due episodi introduttivi, la quinta stagione di My Hero Academia entra nel vivo portando gli spettatori ad assistere all'allenamento congiunto tra le Classi 1-A e 1-B del Liceo Yuei. Quale delle due sezioni prevarrà questa volta?

Mentre la Classe 1-A ha dovuto vivere diverse esperienze dirette sul campo, la Classe 1-B ha potuto allenarsi con costanza, lontana dai riflettori puntati sulla sezione rivale. Gli studenti guidati dall'Hero Vlad King hanno avuto dunque maggior tempo a disposizione per affinare i propri Quirk, per studiare i fondamentali, e per analizzare a fondo le tattiche di combattimento. Riusciranno questa volta a spuntarla?

L'episodio 5x04 di My Hero Academia dà ufficialmente il via alle danze e il primo scontro vede Tsuyu, Kaminari, Kirishima e l'esterno Shinso affrontare Ibara, Jurota, Hiryu e Tsuburaba. Durante la battaglia brilla in particolar modo Froppy, che rivela una nuova potentissima mossa. Mentre Kirishima viene eliminato quasi immediatamente, Kaminari lo compensa elaborando un piano sorprendentemente brillante. Anche Shinso, nonostante sia "la sua prima volta", si rivela fondamentale per l'esito della battaglia, che vede infine trionfare i ragazzi della 1-A.

Riuscirà la Classe 1-B a riportarsi in situazione di parità con il prossimo scontro? La community è pazza per Shinso in questo primo arco della nuova stagione animata di My Hero Academia.