My Hero Academia: scopriamo il manga consigliato da Kohei Horikoshi

My Hero Academia è diventato in breve tempo uno dei manga più popolari editi su Shonen Jump ed il suo autore ha sfruttato la propria fama per porre sotto i riflettori un altra opera. Ecco quale.

Il mangaka attualmente è impegnato a narrare gli avvenimenti che seguono il terribile scontro avvenuto tra gli eroi e l'Unione dei Villain, ciò però non gli ha impedito di condividere coi propri fan il suo pensiero riguardante un opera di un altro autore.

Il nome dell'artista è Hirofumi Neda ed il manga in questione è un isekai, ovvero una storia che vede i propri protagonisti catapultati in un mondo il più delle volte fantasy. Come è possibile notare nel Tweet riportato in fondo alla news, il titolo particolarmente lungo è "I Went to Another World and My Sister was Already Reigning as the Demon Lord" e non sembra lasciar spazio all'immaginazione.

L'interesse nella serie è notevolmente aumentato dopo che l'autore di My Hero Academia l'ha definita "molto carina". Per alcuni però l'affermazione di Horikoshi non è inaspettata, l'uomo infatti aveva già collaborato con Neda in passato per la realizzazione dell'opera comica My Hero Academia Smash ed ora starebbe aiutando il proprio amico nella pubblicazione cartacea del suo web manga. Ciononostante anche diversi fan della serie degli eroi stanno confermando le impressioni del mangaka.

