My Hero Academia: scopriremo mai chi è il padre di Deku, oppure ormai non ha più senso?

All'alba dell'uscita del capitolo 400 di My Hero Academia, uno dei grandi misteri della serie potrebbe restare tale. L'opera di Kohei Horikoshi si avvicina infatti alla sua conclusione, ma dell'identità del padre di Izuku Midoriya non è ancora trapelato nulla. Scopriremo mai chi è il padre di Deku, oppure ormai non ha più senso saperlo?

Durante un'apparizione al San Diego Comic Con del 2018 l'autore Kohei Horikoshi promise ai fan che l'identità del padre di Izuku Midoriya sarebbe stata rivelata in futuro. Sono passati ormai cinque anni da quella dichiarazione, ma sul padre del protagonista di My Hero Academia non sappiamo ancora nulla. Ci sono possibilità che questo mistero venga alla luce prima della fine del manga? Le opportunità sono poche, ma ci sono ancora delle probabilità.

Del papà di Deku sappiamo poco. Il suo nome è Hisashi Midoriya ed ha un Quirk legato al fuoco. Il motivo della sua assenza è legato a questioni lavorative. Hisashi è in viaggio all'estero per affari, ma non viene mai mostrato nemmeno nei flashback dell'infanzia di Deku. Pare infatti che Inko abbia cresciuto Izuku come una mamma single.

Con la battaglia finale di My Hero Academia che incombe, e con la stessa trasmessa in diretta internazionale, il padre di Deku potrebbe finalmente intervenire in favore di suo figlio. Diversamente, papà Midoriya potrebbe tornare quando le acque si saranno calmate in Giappone, apprendendo che suo figlio è uno dei più grandi eroi al mondo.

C'è tuttavia da considerare una terza ipotesi che secondo i fan è quella più accreditata. Kohei Horikoshi è un grande appassionati di Star Wars, come dimostrato varie volte all'interno del manga. Riprendendo la storia di Luke e Anakin Skywalker, potrebbe dunque scrivere un epilogo in cui i lettori e Deku scoprono che Hisashi non è altri che All For One. Questa teoria viene supportata dalla scoperta del volto di All For One in My Hero Academia 363.