My Hero Academia: una scuola lo prende a modello per realizzare una campagna anti bullismo

My Hero Academia è uno degli shonen di nuova generazione, nati in questo decennio del 2010 e che ha raccolto l'eredità di un titolo importante come Naruto. Izuku Midoriya, protagonista del manga di Kohei Horikoshi, fa di tutto per ergersi ad eroe pur non avendo poteri e in tal modo viene ricompensato da uno degli eroi più forti al mondo.

Il comportamento eroistico di Midoriya ha particolarmente ispirato anche una scuola che ha deciso di prendere My Hero Academia a modello per realizzare una campagna contro il bullismo tra gli studenti. Come potete vedere in calce, il volantino realizzato ci mostra diversi momenti della vita di Deku prima che ottenesse il quirk One for All, quando veniva continuamente deriso per le sue aspriazioni e la sua incapacità.

La frase presente sull'opuscolo recita "Se non ci sono eroi a salvarti, diventa il tuo eroe! Niente più bullismo!" spronando tutti a ergersi contro i comportamenti non tollerabili. Alla fine, chiunque con sacrificio e fiducia in se stessi, può arrivare a diventare un eroe. Pensate che questa campagna a tema di My Hero Academia avrebbe effetti anche nelle scuole italiane?

Recentemente, i fan di My Hero Academia si sono lamentati sia con l'anime accusandoli di misoginia a causa della sessualizzazione delle eroine come Nejire Hado.