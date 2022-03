My Hero Academia: che fine hanno fatto le altre scuole per eroi?

Kohei Horikoshi ha ufficialmente dato il via alla seconda guerra tra Heroes e Villain. Per trionfare in questa violenta battaglia finale, i professionisti di My Hero Academia avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile. Il Liceo Yuei è già sceso in campo, ma lo Shiketsu e il Ketsubutsu, invece, che fine hanno fatto?

Gli eroi professionisti non sono più così numerosi come un tempo. Il primo scontro con l'esercito di Tomura Shigaraki ha causato perdite inquantificabili, oltre che aver portato numerose personalità ad abbandonare la professione. Dunque, è chiaro che la società degli eroi ha bisogno della nuova generazione.

Negli ultimi capitoli dell'opera, abbiamo visto i giovani ragazzi dello Yuei giocare un ruolo di primo piano in questa guerra. All For One è stato attirato in trappola solamente grazie all'unione delle forze di Aoyama, Deku e Shinso. Gli eroi, invece, sono potuti scendere sul campo di battaglia senza farsi scoprire, grazie al potere di Monoma.

Ma in tutto questo, le altre accademie per eroi cosa stanno aspettando? Di loro, al momento nessuna traccia. Probabilmente, l'autore sta aspettando solamente il momento giusto per reintrodurre gli studenti e gli insegnanti delle scuole Shiketsu e Ketsubutsu. In My Hero Academia 346 la forza della distruzione si abbatte sulla strategia degli eroi, e quindi potrebbe essere proprio questo il momento giusto.

Tuttavia, potrebbe anche esserci una seconda possibilità. Questa, potrebbe essere una guerra esclusiva del Liceo Yuei, con le figure di Shiketsu e Ketsubutsu pronte a ricoprire dei ruoli meramente marginali. D'altronde, ci sono numerosi villain minori pronti a colpire nelle città, approfittando della situazione, e non bisogna nemmeno scordarsi della riorganizzazione dei centri abitativi e della fuga della popolazione.

Horikoshi, però, non si priverebbe mai della possibilità di aggiungere altri protagonisti alla battaglia. E secondo voi, il piano degli eroi di My Hero Academia per contrastare Shigaraki, prevede la partecipazione delle altre accademie per eroi?