My Hero Academia: la seconda parte del live action fan made è finalmente disponibile!

Il mese scorso il canale YouTube RivenX3i ha pubblicato uno dei più incredibili live action fan made mai realizzati, come omaggio all'opera di Kohei Horikoshi My Hero Academia. Il successo del video, cliccato da più di 2 milioni di persone, ha convinto il team di artisti a lavorare sulla produzione di un secondo episodio.

Il risultato, come potete vedere in cima all'articolo, è assolutamente spettacolare. Intitolato "UA:LA Part 2", il video riprende esattamente da dove si era fermato il suo predecessore, ovvero dal termine dello scontro tra l'eroe fittizio interpretato da Gui DaSilva e il malvivente incarnato da Nathan People.

In questo secondo episodio, l'eroe si trova a dover combattere contro altri tre fuorilegge, introdotti da una voce narrante giapponese in pieno stile Boku no Hero. Il Villain Snapback (Mark R. Miscione) utilizza il Quirk "Burst-Joint", una sorta di supervelocità collegata alla retrazione degli arti; Heichi (Jay Kwon) possiede il Quirk "Cache", che gli permette di evocare qualsiasi tipo di arma bianca; Veil (Khleo Thomas), infine, ha il potere di creare una sorta di bolla impenetrabile grazie al suo Quirk "Conceal".



La battaglia si conclude con la sconfitta dell'eroe, intrappolato nella bolla creata da Veil e pronto per essere ucciso. Il "To be continued" finale però, lascia spazio a una miriade di possibili sorprese.

Vi ricordiamo che la miniserie appartiene ad una saga fittizia dedicata al Liceo U.A. di Los Angeles, ideata, scritta e diretta dallo statunitense Christopher Clark Cowan. Il prossimo episodio, l'ultimo, dovrebbe uscire a cavallo tra agosto e settembre 2019.

Cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!