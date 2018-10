My Hero Academia, la seconda stagione esordirà questa sera su Italia 2

Poiché lunedì 22 ottobre 2018 sono stati trasmessi su Mediaset Italia 2 gli ultimi episodi della prima stagione di My Hero Academia, la rete televisiva trasmetterà ogni settimana due nuove puntate della seconda stagione dell’anime. Si comincia da questa sera stessa, con gli episodi quattordici e quindici della serie.

Trasmessa sul circuito televisivo nipponico a partire dal mese di aprile 2017, fino al settembre dello stesso anno, la seconda stagione di My Hero Academia si compone di 25 episodi; a ragione veduta, l’anime tratto dall’omonimo manga di Kōhei Horikoshi ci terrà compagnia sulla rete Mediaset per altre 12-13 settimane almeno, dando eventualmente all’ente televisivo la possibilità di acquistare e doppiare anche la season successiva.



In attesa di scoprire se anche la terza stagione di My Hero Academia approderà o meno sulla rete televisiva, di seguito riportiamo intanto i titoli degli episodi pianificati per stasera, correlati dagli orari di messa in onda. Vi ricordiamo inoltre che questi verranno poi ritrasmessi in replica martedì sera, sempre su Italia 2, a partire dalle ore 23:10 circa.

My Hero Academia – Episodio #14 – PROPRIO COSI', OCHACO!



Data: lunedì 22 ottobre 2018, ore 21:15 - 21:45

My Hero Academia – Episodio #15 – IL RUGGENTE FESTIVAL SPORTIVO!



Data: lunedì 22 ottobre 2018, ore 21:45 - 22:15

Scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, il manga di My Hero Academia è pubblicato in Giappone sulle pagine del magazine Weekly Shonen Jump. Composto attualmente da 20 volumetti, il fumetto è edito anche in Italia da Star Comics, che finora ha proposto ai propri lettori i primi 16 volumi della serie. Dall’opera è stata tratta una serie di d’animazione in tre stagioni, cui a breve se ne aggiungerà anche una quarta.