My Hero Academia: secondo l'autore la serie non vedrà un terzo film

Nonostante il successo dell'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, sia in continua crescita, con l'arrivo della quarta stagione dell'adattamento animato il prossimo 12 ottobre e un nuovo lungometraggio chiamato My Hero Academia Heroes Rising, sembra che l'autore tema che il suo manga possa non ricevere un terzo film.

La questione è venuta alla luce in seguito ad una recente dichiarazione di Horikoshi riguardo al prossimo film, in cui ha ammesso di essersi trovato in difficoltà nel superare il primo film con il secondo e ritiene che sarà ancora più complicato nel caso si decidesse di realizzarne un terzo.

"Il primo film ha mostrato All Might e Deku che combattevano fianco a fianco come maestro e allievo (che è la cosa più fantastica che mi è venuta in mente) e ora questo film deve in qualche modo superare quella battaglia. Il che mi mette in una situazione difficile" ha dichiarato Horikoshi.

"Non riesco a immaginare qualcosa che sia in grado di superare quel momento, quindi non credo che ci sarà un terzo film. Probabilmente il secondo arriverà in un modo PLUS ULTRA, quindi non vedo l'ora!!"

Mentre il creatore potrebbe aver suscitato preoccupazione per la sua affermazione, molti fan credono che si tratti di uno scherzo. Situazioni analoghe si sono verificate anche con Eiichiro Oda di ONE PIECE e non c'è dubbio che Horikoshi stia seguendo il suo esempio. Dopotutto, My Hero Academia ha raggiunto, ad oggi, la sua massima popolarità.

