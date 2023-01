My Hero Academia: secondo i fan, l'anime ha gli eroi migliori di sempre

Il Marvel Cinematic Universe si può dire che abbia catturato davvero tutti. Il mondo statunitense è sempre stato a contatto con questi eroi e supereroi, avendogli dato i natali con varie riviste che ancora oggi proseguono. Ma la novità è stato il catturare anche il Giappone, e non a caso poi sono nati manga come My Hero Academia.

Proprio dalla voglia di replicare il mondo supereroistico Kohei Horikoshi ha tratto la storia di Izuku Midoriya e compagni. Non è un caso se negli USA My Hero Academia va benissimo da anni e talvolta supera anche le uscite dei più famosi comics dedicati a Spider-Man e gli altri supereroi. Proprio perché ha coinvolto e catturato gli appassionati di supereroi di tutto il mondo, il portale Anime! Anime! ha deciso di proporre un sondaggio tra i suoi utenti.

La domanda è stata quali siano gli eroi degli anime più amati. La classifica, nelle prime posizioni, è ovviamente dominata da My Hero Academia, che ha superato la concorrenza di One-Punch Man e di altri anime dello stesso genere. Nel sondaggio si vede All Might al primo posto, seguito subito dal protagonista di My Hero Academia, Izuku Midoriya.

Più in basso invece c'è l'irruento Katsuki Bakugo in settima posizione, poi c'è Shoto Todoroki in undicesima posizione e infine il professore Eraserhead in diciassettesima posizione. Questa è la conferma che gli anime di supereroi funzionano benissimo ma My Hero Academia più degli altri, avendo dato il via a questo sottogenere ora riproposto in varie salse in Giappone, come sta facendo il più particolare Ranger Reject.