My Hero Academia: anche il secondo OAV è stato rivelato, ecco titolo e locandina

La stagione 5 di My Hero Academia ha lasciato tante cose in sospeso. Gli eroi si stanno allenando e preparando per la guerra con i villain: sono infatti venuti a sapere che Tomura Shigaraki è sotto un processo chirurgico di miglioramento per poter ospitare All for One. Sarà quindi guerra totale in My Hero Academia stagione 6.

Prima però ci sarà un intermezzo. La prossima stagione di My Hero Academia non arriverà prima di ottobre, ma ci saranno nel mentre due episodi speciali che debutteranno in estate. Il primo è stato già rivelato e largamente pubblicizzato: si tratta di uno speciale sul baseball con gli studenti della Yuei che giocheranno l'uno contro l'altro.

Il secondo invece sarà "My Hero Academia: Warae! Jigoku no You ni" ed è stata appena rivelata una visual. L'account ufficiale Twitter dell'anime ha mostrato questa illustrazione con i tre eroi principali, ovvero Deku, Bakugo e Todoroki, al fianco di Burnin e alle spalle di Endeavor. Lecito quindi aspettarsi un piccolo momento dell'allenamento con l'eroe più forte del momento.

Entrambi gli episodi verranno proiettati nei cinema giapponesi tra il 16 e il 19 giugno prima dei film, mentre durante l'estate verranno anche proposti in streaming sui canali nipponici.