My Hero Academia: il secondo quirk di One for All è troppo potente? La situazione attuale

La fase finale di My Hero Academia spinge irrimediabilmente gli eroi a fortificarsi e migliorarsi. Se da una parte abbiamo i professionisti che sono già formati, dall'altra a prendere parte all'ultima battaglia ci sono anche i ragazzini della Yuei, che sono ancora in fase di apprendimento. La maggior parte dell'attenzione però la riceve Deku.

Il protagonista ha sviluppato quasi tutti i poteri del One for All. E non li ha solo sviluppati, ma ormai li ha anche padroneggiati a dovere, compreso il Fa Jin del terzo possessore. All'appello ne manca però uno: il quirk del secondo possessore. In My Hero Academia, quel personaggio e il suo potere sono stati quelli più in ombra finora, anche se in My Hero Academia 349 sembra ci sia stata un'apertura su questo fronte.

Proprio il vecchio spirito parla del quirk, chiamandolo meta abilità in riferimento al retaggio passato, e avvisando il protagonista sulla situazione. Quando lui era in possesso di questo quirk ancora senza nome il potere era completamente diverso. Anni di accumulo nel One for All tuttavia lo hanno potenziato enormemente, trasformandolo in qualcosa di diverso, più pericoloso e incontrollabile.

Si tratta quindi di un potere distruttivo che Deku dovrà utilizzare nelle fasi più concitate della battaglia con Shigaraki. A questo punto, è confermato che vedremo in azione tutti i poteri del One for All nel giro di breve tempo.