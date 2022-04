My Hero Academia, secondo un rumors il 4° film è ufficialmente in produzione

La saga di My Hero Academia è attualmente tra le più celebri della rivista Weekly Shonen Jump. Il colosso editoriale Shueisha, infatti, sta investendo molte risorse sul gioiellino di Kohei Horikoshi al punto tale da voler garantire il prima possibile al franchise una nuova produzione cinematografica.

Nella giornata di ieri il profilo ufficiale di My Hero Academia ha preannunciato l'arrivo di una grossa novità per la serie nelle prossime settimane, il tutto però senza fornire ulteriori indizi a riguardo. Stando ad alcune ipotesi quest'annuncio doveva riguardare la stagione 6 dell'anime, tuttavia questa teoria ha perso posizioni nelle scorse ore quando un insider ha lanciato una clamorosa indiscrezione.

L'utente Komi, un volto molto noto nel campo dei rumors a tema anime e manga, ha riportato una voce di corridoio poi ribattuta da altri suoi colleghi: il 4° film di My Hero Academia è ufficialmente in produzione. Se le sue parole dovessero rivelarsi veritiere, dunque, è presumibile pensare che l'annuncio diramato da Shonen Jump vada proprio a riguardare il nuovo progetto cinematografico che dovrebbe vedere la luce all'inizio o alla fine del 2023.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere tutti i dettagli in merito all'argomento. E voi, invece, cosa vi aspettate eventualmente dal prossimo film? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale di approfondimento sulla stagione 6.