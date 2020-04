My Hero Academia: il secondo spettacolo teatrale è stato rimandato

Il sito ufficiale della trasposizione teatrale di My Hero Academia ha comunicato, nella giornata di oggi, che lo spettacolo è stato ufficialmente posposto al mese di Luglio. Inoltre, anche l'evento "Ultra Live", programmato per luglio, è stato rimandato.

Si tratta del secondo spettacolo teatrale dedicato al franchise di Kohei Horikoshi, "My Hero Academia: The "Ultra" Stage: Honmono no Hero", che sarebbe dovuto andare in scena allo Shingawa Prince Hotel Stellar Ball di Tokyo dal 6 al 22 Marzo e all'Umeda Arts Theatre Drama City di Osaka dal 27 Marzo al 5 Aprile.

Tuttavia, la maggior parte delle date sono state cancellate a causa dell'emergenza Coronavirus. Il prossimo spettacolo vedrà il ritorno di tutti i precedenti membri del cast e dello staff, incluso il direttore Tsuneyasu Motoyoshi, lo sceneggiatore Hideyuki Nishimori, e il compositore Shunsuke Wada.

L'opera sarà caratterizzata dalla presenza di alcuni dei villain della banda di Shigaraki: Dabi, Himiko Toga e Twice. La prima rappresentazione teatrale dedicata a My Hero Academia ha avuto luogo nelle città di Tokyo e Osaka nell'Aprile del 2019.

La serie animata di My Hero Academia è stata rinnovata con la quinta stagione in arrivo, con tutta probabilità, nel corso del 2021. A questo punto, in un articolo dedicato, abbiamo ipotizzato gli archi narrativi che riceveranno un adattamento.