My Hero Academia: secondo una teoria il limite di Shigaraki è proprio l'All For One

Finalmente stiamo entrando nel vivo del nuovo arco narrativo di My Hero Academia che si preannuncia sensazionale dal punto di vista dell'azione e dei combattimenti. Gli ultimi capitoli, in particolare, hanno dedicato i riflettori alle nuove capacità di Shigaraki che si è immediatamente misurato contro un potente avversario.

Lo scontro con Stars and Stripes ha già fornito interessanti spunti di riflessione per comprendere le nuove capacità del villain nonché dell'eroina più forte in circolazione negli Stati Uniti d'America. Non è da escludere, inoltre, che Shigaraki possa entrare in possesso del New Order che di fatto lo renderebbe praticamente invincibile.

Tuttavia, secondo una recente teoria dell'utente Roboticpanda27 su Reddit in realtà Tomura ha in realtà già le ore contate. Se l'All for One è realmente tanto simile al One For All, allora è bene ricordare come questo abbia contribuito alla morte prematura di uno dei predecessori di Izuku che, nonostante fosse di salute cagionevole, la sua situazione era nettamente peggiorata dopo l'acquisizione di più quirk. Questo, inoltre, è stato dimostrato proprio da Yagi che dopo aver visto la cartella clinica e i risultati dell'autopsia si è reso conto di quanto il corpo del predecessore fosse invecchiato tanto velocemente proprio a causa del One For All. Secondo l'utente, dunque, le cicatrici apparse nel corpo del giovane possessore del One For All sono le stesse che stanno lentamente apparendo sempre più insistentemente su Shigaraki, lui stesso che ha ingerito l'All For One e, con esso, decine se non centinaia di quirk che potrebbero aggravare alla sua salute.

Secondo voi ci sono possibilità che Shigaraki possa morire proprio per mano del suo nuovo quirk? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.