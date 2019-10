My Hero Academia: secondo una teoria, la morte di All Might non è cosi lontana!

Sembra che non ci sia più spazio per All Might in My Hero Academia, almeno secondo i fan. Il simbolo della pace, infatti, è sempre più ai margini della storia, e più di una volta i lettori hanno pensato di trovarsi davanti alla sua dipartita. Tuttavia, stando a una delle ultime teorie, la sua morte non sembra poi così lontana.

Il manga sta entrando, di fatto, in uno stato di crisi, con un malvagio piano del Fronte di Liberazione del Paranormale che inizierà nei prossimi 4 mesi. L'attuale Hero n°1, Endeavor, e il secondo, Hawks, infatti, sono in prima linea in questa situazione, tentando di chiarire il più possibile questa terribile presa degli eventi. Tuttavia, qualcuno sembra mancare all'appello, non soltanto come ex eroe, ma anche come mentore.

All Might, nel capitolo 241 ha deciso di dedicarsi interamente al futuro di Midoriya, il ragazzo che, nel frattempo, sta crescendo sempre di più, allontanandosi lentamente dall'ombra del suo idolo. Con il piano di Shigaraki, sembra che la profezia immaginata da Nighteye stia lentamente prendendo forma e che non manchi molto alla "tragica fine del simbolo della pace". In particolare, secondo l'ultima teoria, è possibile che All Might stia per dare a Deku le ultime lezioni per aiutarlo a padroneggiare maggiormente il One for All, prima che l'inevitabile dipartita lo coglia all'improvviso. Ovviamente, il tutto resta fonte di speculazioni, ma è interessante analizzare le tantissime vie percorribili da Kohei Horikoshi, soprattutto in questo momento che c'è la necessità di ultimare l'assoluta caratterizzazione del suo eroe beniamino.

