My Hero Academia: una seducente cosplayer ci mostra un 'nuovo lato' di Fat Gum

La stagione 4 di My Hero Academia non ha mancato di presentare nuovi personaggi. Oltre alle figure di spicco che hanno fatto da antagonisti di Deku nella stagione, abbiamo visto anche arrivare una caterva di eroi professionisti inediti. Tra questi c'è il simpatico Fat Gum, eroe molto grasso che accompagna Eijiro Kirishima e Tamaki Amajiki.

Coperto da un enorme strato di grasso che lo rende una figura monolitica, in realtà il personaggio di My Hero Academia 4 fa grande uso di quella risorsa per sferrare attacchi eccezionali e avere una difesa dura come l'acciaio. Tutto ciò è stato messo in mostra in uno degli episodi di My Hero Academia dove lui e Kirishima sono stati costretti a combattere con alcuni esponenti dello Shie Hassaikai.

In quella fase fu mostrata la forma magra di Fat Gum e proprio quella versione è stata presa a modello da Hendoart, modella e cosplayer. La ragazza ha deciso di creare un Fat Gum versione donna con un cosplay piuttosto atipico. In calce la vediamo in varie foto dedicate al personaggio e in tutte indossa la classica divisa arancione con le lettere F e G sopra in bianco. Sotto indossa una maglia nera strappata per il combattimento mentre la divisa si completa con i pantaloni neri, il cappuccio sulla testa e una maschera.

