My Hero Academia: i segni zodiacali di Deku e dei suoi compagni

Molto spesso nei manga giapponesi i personaggi ricevono tante caratteristiche specifiche che vengono rivelate nei vari databook e character book di una serie, o tramite altri mezzi collaterali. Veniamo quindi a conoscenza della data di nascita, età e altro. Vi siete mai chiesti quale fosse il segno zodiacale dei protagonisti di My Hero Academia?

Seguendo l'ordine alfabetico giapponese, ecco i segni zodiacali del protagonista Izuku Midoriya e dei suoi diciannove compagni di classe della 1-A:

Yuga Aoyama: Gemelli;

Mina Ashido: Leone;

Tsuyu Asui: Aquario;

Tenya Iida: Leone;

Ochako Uraraka: Capricorno ;

; Mashirao Ojiro: Gemelli;

Denki Kaminari: Cancro;

Eijiro Kirishima: Bilancia;

Koji Koda: Aquario;

Rikido Sato: Gemelli;

Mezo Shoji: Pesci;

Kyoka Jiro: Leone;

Hanta Sero: Leone;

Fumikate Tokoyami: Scorpione;

Shoto Todoroki: Capricorno ;

; Toru Hagakure: Gemelli;

Katsuki Bakugo: Ariete ;

; Izuku Midoriya: Cancro ;

; Minoru Mineta: Bilancia;

Momo Yaoyorozu: Vergine.

La classe 1-A della Yuei vede quindi una prevalenza di segni estivi, soprattutto quello del Leone, mentre sono completamente assenti i Toro e i Sagittario, segni che però vengono coperti da altri personaggi di My Hero Academia. Sapevate inoltre che spesso i personaggi del mondo degli anime nascono in giorni particolari? Invece, per i giapponesi è molto importante il gruppo sanguigno e questo fa spesso parte delle informazioni divulgate sui personaggi di ONE PIECE.