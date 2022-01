My Hero Academia: di che segno è All Might e in che modo influisce sulla sua persona?

Scomparso da ormai diverso tempo, All Might è tutt’oggi uno dei personaggi più amati dal fandom di My Hero Academia, e il recente sondaggio di popolarità ne è una conferma. Se il Simbolo della Pace è così tanto apprezzato non è solamente merito della sua straordinaria potenza, ma anche del suo sorriso e del suo atteggiamento positivo.

Per capire la grandezza di All Might basti pensare che sebbene fisicamente non possa più proteggere la società degli eroi, la sua ingombrante presenza è ancora una forte minaccia per i piani di All For One. Il punto da lui raggiunto non è mai stato nemmeno lontanamente sfiorato da qualsiasi altro Hero, né prima della sua ascesa, né dopo la sua scomparsa. Non è però stato il suo Quirk a farlo diventare il Simbolo della Pace, ma bensì la sua personalità. Dopo aver analizzato il segno zodiacale di Deku di My Hero Academia, è il turno del suo maestro!

Per capire meglio i tratti di All Might occorre sapere che è nato il 10 giugno: ciò fa di lui un Gemelli. I nati sotto questo segno zodiacale, che è un segno d’aria, sono noti per i loro modi flessibili e creativi, e per la loro empatia. All Might esprime il suo estro proprio in tal modo, d’altronde solamente un Gemelli avrebbe potuto passare il One For All a un nato senza Quirk.

Questa costellazione è rappresentata da due persone, che sono il simbolo dell’empatia e della cooperazione, secondo la tradizione astrologica. Anche in questo caso, questa caratteristica la si può ricondurre al più amato tra gli Heroes. Lui, infatti, si divide in due persone ben diverse, Toshinori Yagi e la sua Muscle Form, All Might.

Secondo altre interpretazioni, i Gemelli sono così impegnati da aver bisogno di ben due corpi per portare a termine tutti i progetti fissati. Come diceva Sir Nighteye, il suo ex side kick, All Might nemmeno riposava per poter sconfiggere i criminali sulla sua strada.

All Might, ancora amatissimo, è il protagonista di un recente sketch di My Hero Academia da un'artista DC Comics. Secondo voi, i tratti del Gemelli corrisponde alla personalità di All Might? Se questo articolo ha destato il vostro interesse, qui analizziamo il segno zodiacale di Goku di Dragon Ball.