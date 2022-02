My Hero Academia: di che segno zodiacale è Shoto e in che modo influisce sulla sua persona

Tra i personaggi principali più amati del cast di My Hero Academia, Shoto Todoroki possiede una personalità calma e pacata. Nonostante ciò, il suo passato burrascoso ancora offusca i suoi pensieri, soprattutto nelle relazioni con i compagni. In che modo, gli astri influenzano il suo carattere?

Il figlio dell’attuale Number One Hero, Endeavor, è nato l’11 gennaio e per questo rientra nella casa del Capricorno, uno dei segni zodiacali più disciplinati, ma anche critici e pessimisti. Ma Shoto, rispecchia davvero il tipico Capricorno? Dopo aver analizzato il segno zodiacale di Deku di My Hero Academia, è il suo turno!

Quando si aggregò alla Classe 1-A del Liceo Yuei, la sua personalità era glaciale, esattamente come la sua Unicità. A causa della rabbia provata nei confronti del padre, era riluttante a parlare o addirittura ad avvicinarsi ai compagni. Questa, è esattamente la prima impressione che i Capricorno lasciano nella vita quotidiana. I nati sotto questo segno, infatti, tendono a essere naturalmente pessimisti e a evitare di affezionarsi alle persone per paura di farsi del male.

Inoltre, i Capricorno sono generalmente seri, e non vedono di buon occhio le sciocchezze. A causa di ciò, gli è generalmente difficile rilassarsi e divertirsi, facendoli passare per degli arroganti. Shoto, sta cercando di scaldare il suo cuore tormentato, e grazie all’ispirazione dei suoi amici, si sta lentamente aprendo e cominciando a prendere parte ai giochi di classe.

Un’altra caratteristica distintiva del segno del Capricorno è la difficoltà nel perdonare e del mettere una pietra sul passato. Todoroki, difatti, ancora non ha perdonato Endeavor, nonostante i suoi tentativi di rimediare agli errori commessi.

Secondo voi, davvero Horikoshi si è ispirato al segno del Capricorno per lo sviluppo caratteriale del personaggio? Analizzando anche il segno zodiacale di All Might di My Hero Academia, azzarderemmo nel dire di si.