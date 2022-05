My Hero Academia: i segreti sulla creazione di Star and Stripe nel volume 34 del manga

La pubblicazione dei tankobon, arricchisce la serializzazione settimanale di My Hero Academia con diversi extra e curiosità sull'opera scritta da Kohei Horikoshi. Nel Volume 34, recentemente arrivato in Giappone, è ad esempio presente la biografia di Star and Stripe, reginetta assoluta del numero.

Mentre i capitoli del manga procedono con la guerra finale tra eroi e villain, nella cover del volume 34 di My Hero Academia torna Star and Stripe. L'eroina venuta dall'America per fermare i criminali giapponesi, ha conquistato i lettori della serie con la sua storia personale e con il suo formidabile potere, il New Order. Grazie al nuovo volumetto, i suoi fan hanno modo di scoprire la bio del personaggio.

Il vero nome di Star and Stripe, è Cathleen Bate. La donna, è nata il 4 luglio - che coincide con la giornata dell'indipendenza degli USA - ha 42 anni ed è alta ben 1,93 metri. Quel che più le piace, sono le gomme da masticare, come da stereotipo dell'americano tipo. I suoi capelli sono tinti, dunque il biondo non è il suo colore naturale. Negli extra del Volume 34 di My Hero Academia troviamo anche il nuovo design di Shigaraki.

Stando a quanto riportato, Kohei Horikoshi ha dato vita al character design di questo personaggio tenendo bene a mente tre caratteristiche su cui si sarebbe dovuto fondare. Nella sua idea originale, Star and Stripe doveva essere un personaggio cool, affascinante e dall'aria potente. L'autore, è pienamente riuscito a rispettare queste peculiarità.