My Hero Academia, il segreto dell'autore per le scene d'azione? Una canzone!

Il manga di My Hero Academia, con l'avvicinarsi del 2024, è ormai vicino ai 10 anni di pubblicazione. Anche se i recenti eventi hanno visto il One For All in pericolo, la storia è nelle sue battute conclusive. Ma come hanno fatto le battaglie di Deku e compagni a mantenersi sempre su alti livelli? Merito, per Horikoshi, di una canzone.

Pur essendoci state numerose critiche al trailer della Stagione 7 dell'anime di My Hero Academia, una cosa in cui eccelle sempre il prodotto di Studio Bones è la colonna sonora.

Anche l'autore originale del manga, Kohei Horikoshi, ha dichiarato che una soundtrack della versione animata della sua opera è diventata essenziale per disegnare scontri mozzafiato.

L'aggiornamento arriva direttamente da una lettera ai fan lasciata dal mangaka al Jump Festa 2024. Quando inizia a realizzare nuovi combattimenti, si domanda se la canzone "You Say Run" si sposerebbe bene con quella determinata scena.

Il brano in questione rappresenta il tema musicale principale dell'anime di My Hero Academia e ricorre in più momenti nelle sequenze d'azione, come nello scontro tra Deku e Bakugo o in quello tra All Might e All For One, con anche diverse versioni riarrangiate dello stesso motivetto.

Per chi non conoscesse la canzone che guida Horikoshi nelle scene più movimentate del manga, ricordiamo che può recuperare la serie anime disponibile su Crunchyroll. L'opera cartacea originale è disponibile sull'app di Shonen Jump.

Avete avuto anche voi la sensazione che "You Say Run" calzasse a pennello nelle battaglie più recenti disegnate da Horikoshi? Conoscevate questa colonna sonora? Fatecelo sapere nei commenti.