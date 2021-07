My Hero Academia: il segreto della forza di Deku, il suo potere non deriva dal One For All

È ormai evidente che il Deku visto negli ultimi capitoli del manga non è più l'Izuku Midoriya allegro e spensierato dell'inizio di My hero Academia. Il fardello che sta portando sulle spalle e il desiderio di mettere fine al regno di All For One lo hanno portato a un drastico cambiamento. Il giovane Hero ha però scordato qual è la sua vera forza.

Al termine della violenta guerra con il Fronte di Liberazione del Pananormale, che ha portato alla morte e al ritiro di numerosi eroi professionisti, Deku ha capito di essere l'unico vero obiettivo dei villain. Dunque, per proteggere i suoi cari, l'erede di All Might ha deciso di allontanarsi da tutto e tutti.

La solitudine, però, lo ha lentamente logorato, sia nel fisico che, soprattutto, nello spirito. Per cercare di fermare quanti più criminali possibile, Midoriya ha smesso di riposare e non si concede più nemmeno di godersi un pasto in totale tranquillità. Quel che è peggio, però, è che a poco a poco Deku ha perso il suo solito sorriso. Addirittura, nel capitolo 318 di My Hero Academia viene scambiato per un villain, a causa del suo costume ormai consumato, per il suo sguardo oscuro, per i Quirk multipli e per le numerose ferite subite.

In questo processo, il giovane protagonista ha dimenticato la cosa principale. Da sempre, la sua potenza non risiede nel One For All, attualmente il suo unico appiglio, ma nella forza dell'amicizia. Se davvero intende salvare la società degli eroi, allora dovrà tornare a fidarsi di loro, ad appoggiarsi ai suoi compagni di classe, i quali hanno sempre cercato di motivarlo e spronarlo.

Al termine del capitolo, accerchiato dalle marionette di Dictator, nuovo villain inviato da All For One, viene salvato da Bakugo. Ma Deku accetterà l'aiuto del suo amico o lo respingerà via fuggendo nuovamente? In attesa di scoprirlo, ecco l'Hero più forte di My Hero Academia.